В Турции установили личность женщины, совершившей теракт в Анкаре

Специалисты установили личность террористки, которая участвовала в нападении на предприятие в Анкаре. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет РИА Новости.

По данным МВД, нападавшей оказалась женщина по имени Мине Севджин Алчичек, входившая в запрещенную в Турции «Рабочую партию Курдистана» (РПК).

Утром МВД раскрыло имя мужчины, который также участвовал в нападении и был ликвидирован. Им оказался также член РПК Али Орек по кличке Rojger.

Нападение террористов на предприятие произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали на месте.

Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции Эрдоган попрощался с Путиным и досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре.