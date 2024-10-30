В МИД РФ прокомментировали арест земли Российского центра в Хельсинки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, вопреки сообщениям СМИ, не получала от Финляндии уведомлений об аресте земельного участка, где расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

«Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», — заявила Захарова.

28 октября газета Helsingin Sanomat писала, что в Финляндии наложили арест на участок земли РЦНК по иску украинской компании «Нафтогаз». По данным издания, площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Во время действия ареста Россия не сможет передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Позднее посольство России в Хельсинки сообщило, что не получало данных об аресте земли и здания РЦНК.

Ранее в Финляндии наложили арест на пять объектов недвижимости РФ по иску «Нафтогаза».