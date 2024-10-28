Посольство России в Хельсинки не получало данных об аресте земли РЦНК

Посольство России в Хельсинки не получало данных об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом сообщило РИА Новости.

«Информацию (об аресте) посольство получило из СМИ 28 октября. Официальных уведомлений от финских властей на этот счет в посольство не поступало», — сообщили в посольстве.

Издание Helsingin Sanomat сообщало, что площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Во время действия ареста Россия не сможет передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Кроме того, управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанные с «теми, кто находится под санкциями ЕС», сообщал источник.

Незадолго до этого представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла заявил, что город назначил крайний срок продажи принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall.

Ранее финский дипломат оценил возможность восстановления отношений Москвы и Хельсинки.