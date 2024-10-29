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Глава офиса президента Украины встретился с советником президента США по нацбезопаности

Глава ОП Украины Ермак обсудил с Салливаном давление на союзников России

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РИА «Новости»

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Подробности встречи украинский чиновник раскрыл в своем Telegram-канале.

По его словам, главными темами беседы стали военная помощь Украине, «план победы» и давление на союзников РФ. Ермак назвал разговор конкретным и предметным.

Встреча прошла на территории Соединенных Штатов.

27 октября Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что упреки в адрес Зеленского по поводу стремления сконцентрировать власть в своих руках не являются обоснованными, так как во время конфликта Украине нужны люди, готовые быть погружены в государственные дела 24 часа в день, семь дней в неделю.

До этого Ермак подчеркнул, что для начала переговоров по завершению конфликта Украине нужно вернуться к границам 2022 года.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.

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