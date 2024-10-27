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Ермак заявил о необходимости вернуться к границам 2022 года

Глава ОП Украины Ермак: для переговоров нужно вернуться к границам 2022 года

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Global Look Press

Для начала переговоров по завершению конфликта Украине нужно вернуться к границам 2022 года. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел (...). Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — сказал он.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент. Также глава государства назвал преждевременными попытки рассуждать о том, каких договоренностей могли бы достичь Москва и Киев. По его мнению, даже для упоминаний этой темы время еще не настало.

Ранее в Финляндии назвали условие конца Украины.

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