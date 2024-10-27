В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

Выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. О сроках начала нового электорального цикла в интервью для газеты Corriere della Sera заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей, сегодня ресурсы должны пойти на войну», — сказал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что упреки Зеленского в стремлении сконцентрировать власть в своих руках не являются обоснованными, так как во время конфликта Украине нужны люди, готовые быть погружены в государственные дела 24 часа в день, семь дней в неделю.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что выборы президента Украины могут пройти весной 2025 года из-за давления западных союзников.

Ранее бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимир Путин выиграл бы президентские выборы на Украине.