Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

Глава ОП Украины Ермак: выборы пройдут после окончания боевых действий

close
Violeta Santos Moura/Reuters

Выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. О сроках начала нового электорального цикла в интервью для газеты Corriere della Sera заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей, сегодня ресурсы должны пойти на войну», — сказал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что упреки Зеленского в стремлении сконцентрировать власть в своих руках не являются обоснованными, так как во время конфликта Украине нужны люди, готовые быть погружены в государственные дела 24 часа в день, семь дней в неделю.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что выборы президента Украины могут пройти весной 2025 года из-за давления западных союзников.

Ранее бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимир Путин выиграл бы президентские выборы на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами