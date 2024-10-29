В США вышел из тюрьмы экс-советник Трампа

В США вышел из тюрьмы бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бэннон провел за решеткой четыре месяца по обвинению в неуважении к конгрессу США, куда он отказался явиться во время слушаний о связанном с предыдущими выборами президента США штурме Капитолия 6 января 2021 года.

При выходе из пенитенциарного учреждения Бэннона встретила дочь Морин и журналисты. В комментарии для прессы он заявил, что проведенное в тюрьме время «не только не сломило его, но придало решимости».

1 июля Бэннон заявлял, что в случае победы на выборах Трамп инициирует расследование против некоторых высокопоставленных американских чиновников в связи с превышением ими должностных полномочий. По данным Politico, в этот список входят бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший глава министерства обороны Марк Эспер, бывший генпрокурор Уильям Барр и экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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