Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

Бэннон: в случае победы Трамп инициирует расследование против чиновников США

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что в случае победы Трамп инициирует расследование против некоторых высокопоставленных американских чиновников в связи с превышением их должностных полномочий. Его цитирует газета Politico.

По данным газеты, в этот список входят бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший глава министерства обороны Марк Эспер, бывший генпрокурор Уильям Барр и экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Бэннон отметил, что они только «хотят справедливости».

«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал он.

До этого генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Германии Биджан Джир-Сарай не исключил, что США поменяют курс в политике по Украине в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее на Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами