Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что в случае победы Трамп инициирует расследование против некоторых высокопоставленных американских чиновников в связи с превышением их должностных полномочий. Его цитирует газета Politico.

По данным газеты, в этот список входят бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший глава министерства обороны Марк Эспер, бывший генпрокурор Уильям Барр и экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Бэннон отметил, что они только «хотят справедливости».

«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал он.

До этого генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Германии Биджан Джир-Сарай не исключил, что США поменяют курс в политике по Украине в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее на Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа.