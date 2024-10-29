Американская разведка рассказала, кого поддерживает Россия на выборах в США

Американская разведка считает, что Россия якобы «стремится поддержать» кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Россия, по оценкам американской разведки, стремится поддержать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Иран, по данным американских спецслужб, наоборот, оказывает поддержку кандидату от демократов Камале Харрис, а Китай не выбрал для себя «предпочтительного результата».

До этого британская газета Financial Times писала, что план Трампа по урегулированию кризиса на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений.

26 октября Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана в очередной раз заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства. На уточняющий вопрос ведущего о том, как бы он предотвратил конфликт, Трамп ответил, что потребовал бы у президента РФ Владимира Путина не начинать военные действия.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.