Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ оценили ситуацию с задержанными в Чаде россиянами

Посольство РФ выразило надежду на скорое освобождение задержанных в Чаде россиян

close
РИА «Новости»

Российские дипломаты рассчитывают на скорейшее освобождение граждан РФ, задержанных на территории Чада. Об этом заявила пресс-атташе посольства Москвы в Нджамене Юлия Гнездилова, пишет РИА Новости.

По ее словам, сотрудники дипломатического представительства РФ провели встречу с чиновниками из Чада.

«Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении», — сказала Гнездилова.

Она добавила, что представители властей республики заверили дипломатов, что с взятыми под стражу гражданами РФ все в порядке. Людей обеспечили хорошим питанием, а их самочувствие оценивается как нормальное.

22 сентября агентство РИА Новости сообщило, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже три дня удерживают в аэропорту Нджамены без объяснения причин. Последний раз граждане РФ выходили на связь днем 19 сентября.

Позже стало известно, что в столице Чада вместе с Шугалеем и Суэйфаном задержали еще двоих человек. Один из них — россиянин по имени Е.И. Царев, а второй — белорус по имени А.А. Денисевич.

27 сентября посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что президент республики Махамат Идрис Деби принял решение освободить взятых под стражу россиян. Однако в дипломатическом представительстве Москвы в Нджамене эту информацию не подтвердили.

Ранее социолог рассказал, к чему может привести задержание граждан РФ в Чаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами