В посольстве РФ оценили ситуацию с задержанными в Чаде россиянами

Российские дипломаты рассчитывают на скорейшее освобождение граждан РФ, задержанных на территории Чада. Об этом заявила пресс-атташе посольства Москвы в Нджамене Юлия Гнездилова, пишет РИА Новости.

По ее словам, сотрудники дипломатического представительства РФ провели встречу с чиновниками из Чада.

«Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении», — сказала Гнездилова.

Она добавила, что представители властей республики заверили дипломатов, что с взятыми под стражу гражданами РФ все в порядке. Людей обеспечили хорошим питанием, а их самочувствие оценивается как нормальное.

22 сентября агентство РИА Новости сообщило, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже три дня удерживают в аэропорту Нджамены без объяснения причин. Последний раз граждане РФ выходили на связь днем 19 сентября.

Позже стало известно, что в столице Чада вместе с Шугалеем и Суэйфаном задержали еще двоих человек. Один из них — россиянин по имени Е.И. Царев, а второй — белорус по имени А.А. Денисевич.

27 сентября посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что президент республики Махамат Идрис Деби принял решение освободить взятых под стражу россиян. Однако в дипломатическом представительстве Москвы в Нджамене эту информацию не подтвердили.

Ранее социолог рассказал, к чему может привести задержание граждан РФ в Чаде.