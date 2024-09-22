Российских социологов удерживают в аэропорту в Чаде

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада Нджамены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их коллег.

По данным источников агентства, социологов удерживают без предъявления обвинений и без объявления причин. При этом ранее Шугалей и Суэйфан уже бывали в Чаде, тогда у них не возникало проблем.

Как отметили коллеги социологов, Шугалей последний раз выходил на связь 19 сентября около 15.00 по мск. Он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту, и «далее пропал со связи».

В июле посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил, что страна занимается проработкой отмены виз для российских граждан. Изменения могут вступить в силу уже в этом году.

Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю. Чад граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге — с Центральноафриканской Республикой, на востоке — с Суданом и с Ливией на севере.

Ранее военные США прокомментировали вывод войск из Чада.