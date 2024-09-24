Эксперты оценили последствия задержания российских социологов в Чаде

Факт задержания российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту Чада не останется без последствий и станет ударом для отношений двух стран. Такой поворот событий не выгоден ни одной из сторон, пользу от этого получит только Запад, заявил 360.ru эксперт Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

Сегодня Россия поддерживает африканские государства в борьбе с французским неоколониализмом, выступая как надежный партнер многих стран континента. Так, к примеру, Мали, Нигер и Буркина-Фасо при поддержке РФ создали свои альянсы.

Что касается задержанных социологов, то, в частности, Шугалей за последние годы стал известным в Африке человеком, неоднократно встречавшимся с политиками, общественными деятелями. В Чад он тоже приехал далеко не впервые – такие поездки носят открытый гуманитарный характер, отметил Прокофьев.

«Его приезд — это общественное событие, его график всегда насыщен и не является ни для кого тайной. Поэтому и речи нет о том, что он мог что-то нарушить», — подчеркнул он.

Негативно на присутствие социолога реагирует Запад, особенно Франция, привыкшая считать многие страны континента своей собственностью, считает специалист. Он назвал инцидент с задержанием ударом для отношений России и Чада.

Напомним, Шугалей и Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада Нджамены без предъявления обвинений и без объявления причин. Также стало известно, что вместе с социологами задержали еще одного россиянина и гражданина Белоруссии. В российском МИДе сообщали, что находятся по этому вопросу на связи с властями республик и предпринимают «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста.

Ранее сообщалось, что Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.