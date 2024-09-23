МИД: вместе с российскими социологами в Чаде задержали гражданина Белоруссии

Вместе с социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в Чаде были задержаны еще один россиянин, а также гражданин Белоруссии. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

Судя по опубликованным данным, третьего задержанного гражданина РФ зовут Царев Е. И., а белоруса — Денисевич А. А. Отмечается, что российский МИД предпринимает «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста. Дипломаты ведут переговоры с послом Чада в Москве, а также с представителями властей в Нджамене.

По данным РИА Новости, Шугалей и Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объявления причин. По данным источников агентства, социологи уже бывали в Чаде ранее, и у них не возникало проблем. Последний раз они выходили на связь около 15:00 мск 22 сентября.

В мае 2019 года Шугалея и Самера Суэйфана на полтора года задержали в Ливии. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что их арестовали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Москва эти утверждения опровергала. В декабре 2020 года россиян освободили.

Ранее в США арестовали россиянина по делу о нарушении экспортных санкций.