Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД: вместе с российскими социологами в Чаде задержали гражданина Белоруссии

МИД: Россия принимает меры для освобождения социологов, задержанных в Чаде

close
«РИА Новости»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Вместе с социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в Чаде были задержаны еще один россиянин, а также гражданин Белоруссии. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

Судя по опубликованным данным, третьего задержанного гражданина РФ зовут Царев Е. И., а белоруса — Денисевич А. А. Отмечается, что российский МИД предпринимает «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста. Дипломаты ведут переговоры с послом Чада в Москве, а также с представителями властей в Нджамене.

По данным РИА Новости, Шугалей и Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объявления причин. По данным источников агентства, социологи уже бывали в Чаде ранее, и у них не возникало проблем. Последний раз они выходили на связь около 15:00 мск 22 сентября.

В мае 2019 года Шугалея и Самера Суэйфана на полтора года задержали в Ливии. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что их арестовали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Москва эти утверждения опровергала. В декабре 2020 года россиян освободили.

Ранее в США арестовали россиянина по делу о нарушении экспортных санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами