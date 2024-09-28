Посольство РФ в Чаде не подтвердило освобождение социологов из России

Российское посольство в Чаде пока не может подтвердить освобождение задержанных в стране граждан РФ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Юлию Гнездилову.

По ее словам, дипломаты занимаются этим вопросом.

С 19 сентября российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объяснения причин. По данным источников РИА Новости, социологи уже бывали в Чаде, и у них не возникало проблем. В МИД России сообщали, что находятся по этому вопросу на связи с властями республики и предпринимают «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста. 27 сентября стало известно, что президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных в республике россиян.

Ранее сообщалось, что вместе с российскими социологами в Чаде задержали гражданина Белоруссии.