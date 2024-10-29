Парламент Украины уволил генпрокурора

Парламент Украины уволил с поста генпрокурора страны Андрея Костина. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Рада уволила генпрокурора Костина. За — 255», — написал депутат.

Издание «Страна.ua» сообщало, что обязанности генерального прокурора Украины после увольнения Костина, скорее всего, будет исполнять его первый заместитель Алексей Хоменко.

Во вторник профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина, который сам подал в отставку после критики в свой адрес со стороны главы государства. Кадровые изменения происходят на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Ранее Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и МО.