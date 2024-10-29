Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Украины уволил генпрокурора

Парламент Украины утвердил отставку Андрея Костина с поста генпрокурора

close
Global Look Press

Парламент Украины уволил с поста генпрокурора страны Андрея Костина. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Рада уволила генпрокурора Костина. За — 255», — написал депутат.

Издание «Страна.ua» сообщало, что обязанности генерального прокурора Украины после увольнения Костина, скорее всего, будет исполнять его первый заместитель Алексей Хоменко.

Во вторник профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина, который сам подал в отставку после критики в свой адрес со стороны главы государства. Кадровые изменения происходят на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Ранее Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и МО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами