Назван кандидат на место нового генпрокурора Украины

Исполнять обязанности генерального прокурора Украины после отставки Андрея Костина будет его первый заместитель Алексей Хоменко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Предполагается, что он будет исполнять обязанности до середины ноября», — заявил источник.

Отмечается, что на прошлой неделе рассматривался другой кандидат — глава Киевской областной военной администрации, прокурор Руслан Кравченко. Однако издание отмечает, что ситуацию еще могут переиграть.

Во вторник, 29 октября, профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина, который сам подал в отставку после критики в свой адрес со стороны главы государства. Кадровые изменения происходят на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Ранее Зеленский ликвидировал все МСЭК из-за коррупции.