Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комиссия по изучению российского влияния нашла в Польше коррупцию

Polsat: комиссия по изучению российского влияния нашла в Польше коррупцию

close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская комиссия по изучению «российского и белорусского влияния» пришла к выводу, что одной из серьезных проблем республики является коррупция. Об этом сообщает новостной телеканал Polsat.

Репортер Polsat News, побывавший на заседании комиссии, ознакомился с первым отчетом о ее работе. В документе приводится несколько сделанных ее участниками выводов.

В частности, на основе анализа внешней политики Польши в 2016-2023 годах комиссия отметила, что существующая в стране система власти «заключалась в неправильном подборе кадров в регулируемых государством сферах и создании коррупционных условий». Уточняется, что речь идет обо всех учреждениях в Польше, включая армию, полицию, спецслужбы, общественные СМИ, суды и прокуратуру.

Выводы комиссии будут представлены правительству страны. В августе сообщалось, что ее деятельность обошлась бюджету Польши в $139 тысяч. Из них около $108 тысяч пошли на зарплаты.

Ранее МИД Польши объявил о высылке российских дипломатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами