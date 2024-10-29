Комиссия по изучению российского влияния нашла в Польше коррупцию

Польская комиссия по изучению «российского и белорусского влияния» пришла к выводу, что одной из серьезных проблем республики является коррупция. Об этом сообщает новостной телеканал Polsat.

Репортер Polsat News, побывавший на заседании комиссии, ознакомился с первым отчетом о ее работе. В документе приводится несколько сделанных ее участниками выводов.

В частности, на основе анализа внешней политики Польши в 2016-2023 годах комиссия отметила, что существующая в стране система власти «заключалась в неправильном подборе кадров в регулируемых государством сферах и создании коррупционных условий». Уточняется, что речь идет обо всех учреждениях в Польше, включая армию, полицию, спецслужбы, общественные СМИ, суды и прокуратуру.

Выводы комиссии будут представлены правительству страны. В августе сообщалось, что ее деятельность обошлась бюджету Польши в $139 тысяч. Из них около $108 тысяч пошли на зарплаты.

Ранее МИД Польши объявил о высылке российских дипломатов.