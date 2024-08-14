Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше оценили расходы комиссии по расследованию «российского влияния»

Rzeczopspolita: комиссия по «российскому влиянию» стоила Польше почти $140 тысяч

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Работа комиссии по исследованию «российского влияния», якобы имеющего место в последние годы, стоила бюджету Польши почти $140 тысяч. Об этом пишет Rzeczopspolita.

«Более 555 тысяч злотых ($139 тысяч) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партия «Право и справедливость». — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Отмечается, что почти 422 тысячи злотых (около $108,3 тысячи) пошли на зарплату девяти членов Государственной комиссии по изучению «российского влияния» за три месяца. Комиссия действовала с конца августа по 29 ноября 2023 года.

До этого глава польского МВД Томаш Семоняк говорил, что в Польше с декабря 2023 года были задержаны и арестованы 18 граждан, их обвиняют в шпионаже в пользу России и Белоруссии.

По словам Семоняка, все граждане обвиняются в планировании или попытке совершения актов диверсий на территории Польши. Речь идет о прямом сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами