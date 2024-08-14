В Польше оценили расходы комиссии по расследованию «российского влияния»

Работа комиссии по исследованию «российского влияния», якобы имеющего место в последние годы, стоила бюджету Польши почти $140 тысяч. Об этом пишет Rzeczopspolita.

«Более 555 тысяч злотых ($139 тысяч) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партия «Право и справедливость». — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Отмечается, что почти 422 тысячи злотых (около $108,3 тысячи) пошли на зарплату девяти членов Государственной комиссии по изучению «российского влияния» за три месяца. Комиссия действовала с конца августа по 29 ноября 2023 года.

До этого глава польского МВД Томаш Семоняк говорил, что в Польше с декабря 2023 года были задержаны и арестованы 18 граждан, их обвиняют в шпионаже в пользу России и Белоруссии.

По словам Семоняка, все граждане обвиняются в планировании или попытке совершения актов диверсий на территории Польши. Речь идет о прямом сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.