Стали известны новые подробности «плана победы» Зеленского

Так называемый мирный план Владимира Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает издание «Страна».

«Это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остается слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории», — сказал Подоляк.

Также Подоляк рассказал, что в тайных положениях «плана победы» Зеленского идет речь об ударах по территории России.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее в Германии усомнились в реалистичности требований Зеленского.