Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны новые подробности «плана победы» Зеленского

Подоляк: план Зеленского предполагает принуждение России уйти на границы 1991-го

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Так называемый мирный план Владимира Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает издание «Страна».

«Это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остается слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории», — сказал Подоляк.

Также Подоляк рассказал, что в тайных положениях «плана победы» Зеленского идет речь об ударах по территории России.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее в Германии усомнились в реалистичности требований Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами