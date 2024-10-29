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В Раде забили тревогу из-за преимущества России на фронте

Нардеп Костенко: Украина проигрывает, у России преимущество на фронте

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украина терпит поражение на поле боя, а у России есть преимущество на фронте. Его слова передает УНИАН.

Костенко заявил, что Киев проигрывает на поле боя в плане того, что ВС РФ превосходят ВСУ в ресурсах и ведут наступление. Кроме того, Украине не хватает устойчивой обороны, отметил депутат.

По его словам, причинами неудач украинской армии являются управленческие ошибки и отсутствие необходимых ресурсов. Отдельно Костенко отметил проблемы с качеством укреплений ВСУ.

До этого генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском российских войск из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Военный отметил, что не раскроет общественности военную тайну, если скажет, что украинский фронт «посыпался».

Генеральный штаб ВСУ 24 октября информировал о сложной обстановке для украинской армии на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее в Совфеде раскрыли, что может приблизить окончание СВО.

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