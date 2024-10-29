Путин рассказал о наработках в сфере применения ИИ в медицине

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявил, что РФ имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, профильный нацпроект имеет множество конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, включая искусственный интеллект.

«У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что, безусловно, помогает врачам в постановке диагноза», — поделился Путин.

До этого генеральный директор компании «ФронТех ИИ», эксперт по внедрению корпоративного ИИ в малом и среднем бизнесе Александр Красноложкин назвал неочевидные сферы, в которые внедрится ИИ в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет международная конференция по искусственному интеллекту.