В Москве пройдет международная конференция по искусственному интеллекту

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey Сбера пройдет в Москве с 11 по 13 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, AI Journey является площадкой для профессионального роста разработчиков и ученых.

«В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, поэтому тема международного сотрудничества также найдет отражение в программе нашей конференции», — сказал он.

Ведяхин добавил, что главная идея конференции — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни.

Программа конференции будет разделена на 3 тематических блока: наука, бизнес и общество.

В рамках трека «Наука» участники смогут послушать доклады ведущих международных ученых и узнать о последних достижениях в развитии ИИ-технологий.

В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения ИИ-решений в различных сферах экономики, а в треке «Общество» главной темой станет ИИ для решения социальных задач.