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Путин сообщил, что проходит регулярные обследования

Путин проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Его слова передает РИА Новости.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования регулярно, рекомендуют делать прививку от гриппа именно отечественным препаратом», — заявил он, комментируя доклад министерства здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к периоду холодов и привычной кампании от гриппа.

Центральная клиническая больница с поликлиникой является главным медицинским учреждением Управления делами Президента Российской Федерации.

15 октября Дженнифер Гатри, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Западного университета, заявила, что COVID-19 обычно циркулирует вместе с гриппом, поэтому вакцинацию против них можно проводить одновременно. По мнению эксперта, перед предстоящим сезоном гриппа необходимо принять меры предосторожности. Самым эффективным способом защиты от инфекции и снижения тяжести заболевания выступает вакцинация.

Ранее родителям в Подмосковье напомнили о возможности сделать прививку от гриппа детям.

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