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Путин потребовал следить за тем, чтобы медсправки по налоговому вычету не продавали

Путин призвал следить за подлинностью медсправок по налоговому вычету

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» призвал следить за тем, чтобы справки о диспансеризации, которые дают право на налоговый вычет, не покупались «за три копейки». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что необходимо поощрять граждан, регулярно занимающихся спортом и ответственно относящихся к своему здоровью. По этой причине, подчеркнул глава государства, в России с 2025 года будут установлены налоговые вычеты для россиян, которые проходят плановую диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.

«Здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО не давали по знакомству», — сказал президент, потребовав «отладить эту систему».

Президент назвал вопросом нацбезопасности наращивание независимости российского здравоохранения. Путин подчеркнул, что национальные проекты в России сконцентрированы на создании условий для повышения благополучия и качества жизни.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

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