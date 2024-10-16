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Путин оценил нацпроект по модернизации поликлиник

Путин: в нацпроекте по модернизации поликлиник проделана большая работа

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в рамках первого этапа национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проделана большая работа. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается вопросов здравоохранения — там большая работа проделана, хочу за это поблагодарить», — заявил Путин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова доложила главе государства о том, что в 2025 году завершается первый этап данного национального проекта.

До этого Путин обратил внимание на дефицит врачей в Вологодской области. Также он отметил успехи, достигнутые благодаря программе «Земский доктор». Выплаты для врачей, переезжающих в другие труднодоступные регионы РФ, составляют 1 млн рублей. Выплаты для фельдшеров и медицинских сестер при переезде составят 1 млн рублей в новых регионах РФ и 500 тыс. рублей в других регионах. По словам Мишустина, повышение доступности качественной медицины во всех частях страны является одним из приоритетов правительства РФ.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

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