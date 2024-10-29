Госдума забрала у частных компаний право принимать языковые экзамены у мигрантов

Государственная дума наделила государственные учреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов. Об этом поправки к законопроекту опубликованы на официальном сайте базы законопроектов Государственной думы.

Речь идет о поправках в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ», и в первом чтении законопроект устанавливал, что проводить экзамены и выдавать соответствующие сертификаты будут вправе организации, предоставляющие образование и включенные в установленный кабинетом перечень.

Таким образом, многие частные предприятия будут лишены права принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Также государственным учреждениям запрещается передавать частникам свои полномочия.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект по установлению полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

Авторами данного законопроекта выступили председатель ГД Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая, руководители всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.