Президентские выборы на Украине состоятся через 6–9 месяцев. Об этом заявил польскому изданию Onet украинский депутат Николай Стефанчук.

На вопрос журналиста, завершится ли к этому сроку конфликт с Россией, парламентарий ответил утвердительно.

«Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации», — заявил Стефанчук.

Интервьюер отметил, что такой сценарий сейчас кажется маловероятным, на что депутат ответил: «Абсолютно нет».

27 октября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы в стране состоятся только после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что упреки в адрес Зеленского по поводу стремления сконцентрировать власть в своих руках не являются обоснованными, так как во время конфликта Украине нужны люди, готовые быть погружены в государственные дела 24 часа в день, семь дней в неделю.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что выборы президента Украины могут пройти весной 2025 года из-за давления западных союзников.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.