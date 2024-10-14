Бывший премьер Украины назвал возможные сроки проведения президентских выборов

Выборы президента Украины могут пройти весной 2025 года из-за давления западных союзников. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров (2010-2014) в своем Telegram-канале.

По его мнению, Запад не будет долго терпеть ситуацию, когда президентские полномочия Владимира Зеленского, а также депутатов Верховной Рады истекли еще в мае текущего года, «у многих это вызывает вопросы».

Азаров добавил, что ожидает участия Зеленского в будущих выборах, поскольку у него «еще сохраняется какой-то шанс переизбраться».

«В условиях тоталитарной карательной системы, сфальсифицировав выборы, он может сделать подобие избрания своего. Это его последний шанс», — написал бывший украинский премьер.

Политик пояснил, что для положительных результатов на выборах Зеленскому нужны успехи на поле боя, — «взять какое-то село или поселок», — и чтобы достичь их, он постарается усилить мобилизацию.

В сентябре журнал The Economist писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году для «укрепления своей власти». Издание ссылается на мнения представителей оппозиционных партий, которые также говорят о вероятности старта избирательной кампании.

Депутат Верховной рады Оксана Савчук позднее сообщила, что Центризбирком Украины начал подготовку избирательных участков перед возможными выборами.

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия на Украине военного положения, связанного с СВО. Законодательство Украины запрещает проведение выборов во время войны.

Ранее бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимир Путин выиграл бы президентские выборы на Украине.