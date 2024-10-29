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«Хезболла» избрала нового лидера

Шейх Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы»

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» шейха Наима Касема избрали новым лидером. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении движения отметили, что решение о назначении Касема принял совет шуры — главный руководящий орган «Хезболлы».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Израильская сторона утверждала, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за понесенные потери среди израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. Отмечается, что Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию израильского премьера.

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Операция Израиля в Ливане
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