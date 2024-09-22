Замгенсека «Хезболлы» заявил о новом этапе противостояния с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Он назвал новый этап «Битвой открытых счетов».

Ранее американские войска повысили уровень готовности на своих базах на месторождениях «Омар» и «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ситуации в Ливане.

Утром 22 сентября Ливан запустил по территории Израиля более 100 ракет.

В пресс-службе Армии обороны Израиля подчеркнули, что после сирен, которые сработали ранним утром на севере Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, которые прилетели из Ливана на территорию Израиля. Некоторые из снарядов перехватили, также упавшие снаряды нашли в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарно-спасательные службы Израиля работают над тушением многочисленных пожаров, которые начались в этом районе.

Также шиитское движение «Хезболла» заявило о своем втором массированном ракетном ударе по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид.

Ранее министры обороны Израиля и США обсудили удары по объектам «Хезболлы».