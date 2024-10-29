Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» раскрыла потери Израиля с начала операции в Ливане

«Хезболла»: Израиль с 1 октября потерял 90 военных на юге Ливана

close
Marwan Naamani/Global Look Press

Израиль потерял более 90 военнослужащих с начала операции на территории Ливана 1 октября, еще 750 человек были ранены. Об этом говорится в коммюнике ливанского движения «Хезболла», размещенном в Telegram-канале.

По данным движения, Израиль также потерял 38 танков Merkava, четыре бульдозера, четыре бронемашины и бронетранспортера. Кроме того, в «Хезболле» заявили об уничтожении трех беспилотников Hermez 450 и одного Hermez 900.

«В этот подсчет не включены потери израильского противника на базах, военных объектах, казармах, поселениях и оккупированных городах», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Армия обороны Израиля сообщила, что бойцы «Хезболлы» выпустили по территории государства около 150 ракет за 28 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» назвала условие для прекращения огня.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами