«Хезболла» раскрыла потери Израиля с начала операции в Ливане

Израиль потерял более 90 военнослужащих с начала операции на территории Ливана 1 октября, еще 750 человек были ранены. Об этом говорится в коммюнике ливанского движения «Хезболла», размещенном в Telegram-канале.

По данным движения, Израиль также потерял 38 танков Merkava, четыре бульдозера, четыре бронемашины и бронетранспортера. Кроме того, в «Хезболле» заявили об уничтожении трех беспилотников Hermez 450 и одного Hermez 900.

«В этот подсчет не включены потери израильского противника на базах, военных объектах, казармах, поселениях и оккупированных городах», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Армия обороны Израиля сообщила, что бойцы «Хезболлы» выпустили по территории государства около 150 ракет за 28 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» назвала условие для прекращения огня.