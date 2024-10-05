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Новый лидер «Хезболлы» погиб после удара по Бейруту

Al Arabiya: новый лидер «Хезболлы» Сафиеддин погиб после удара по Бейруту

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Новый глава движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин погиб в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту. Об этом сообщил в своем эфире телеканал Al Arabiya.

По данным источников телеканала в ливанских службах безопасности, Сафиеддин не выходит на связь с пятницы, 4 октября.

Агентство Reuters также сообщило, что Сафиеддин был недоступен с момента израильского удара в пятницу.

4 октября израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.

29 сентября Сафиеддин был избран новым генсеком «Хезболлы». Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что Сафиеддин не устроит Израиль.

Ранее были раскрыты последствия потери ключевых лидеров «Хезболлы».

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