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Глава Чечни пообещал ответные меры на атаку беспилотника

Кадыров пообещал ответные меры на удар БПЛА по университету спецназа в Чечне

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в регионе повлечет ответные меры. Его слова приводит ТАСС.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим», — сказал Кадыров.

По его словам, организаторов атаки в ближайшее время ждет «такое возмездие, что даже им не снилось».

Ранним утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров.

По словам главы Чечни, в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители начали расследовать произошедшее и устанавливать причастных к преступлению лиц. На работу вуза инцидент не повлиял.

Как отмечает «Российская газета», этот случай - первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики. А летом украинские дроны впервые атаковали Северную Осетию.

Ранее в сети появились кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.

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