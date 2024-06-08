Северную Осетию впервые атаковали дроны. Они пролетели больше 1000 км и целились в аэродром Глава Северной Осетии заявил о попытке трех БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром

Украинские беспилотники впервые с начала СВО долетели до Северной Осетии. Атака дронов была отражена утром субботы, 8 июня. Как сообщают власти региона, целью был военный аэродром. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные разрушения. В республике создается оперативный штаб в связи с атакой, все службы работают в режиме повышенной готовности.

Российские средства ПВО сбили украинские беспилотники над территорией республики Северная Осетия — Алания. Это первая атака дронов на регион с момента начала военной операции на Украине.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram.

Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет.

В Северной Осетии уже создали оперативный штаб в связи с атакой, все региональные службы переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, местные власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.

Местных жителей призывают не выкладывать в сеть фото и видео с места падения БПЛА.

«За всеми материалами, попадающими в сеть, пристально следит противник. Эти видео- и фотоотчеты тут же попадают в отчеты ВСУ как доказательства успешно проведенных атак. Далее информация тиражируется на иностранных ресурсах примерно с таким посылом: «Посмотрите, как хорошо и четко работает украинская армия! Ваши деньги тратятся не зря. Давайте еще!» — пояснил Меняйло.

В Минобороны России подтвердили атаку БПЛА. Первый дрон был сбит около 08:40 мск. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

Расстояние от украинской границы до республики составляет больше 1000 км.

Прилетевшие «Стрижи»

Полковник запаса Геннадий Алехин полагает, что ВСУ могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж». Такие модели могут преодолеть расстояние до тысячи километров, а также иметь вооружение и сбрасывать боеприпасы.

«Я думаю, что был запущен именно этот тип. Они могли использовать комплексно: один «Стриж» и два поменьше, допустим, «Лелека» или «Фурия». Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, из Одессы», — рассказал эксперт в беседе с «Говорит Москва».

По его мнению, «Стрижей» могли запустить из Одессы.

Атака на Дагестан?

Днем 8 июня Telegram-канал Mash также сообщил о первой атаке беспилотников на Дагестан. Отмечалось, что украиснкий дрон упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики.

По данным СМИ, прилетевший БПЛА — это «Мугин-5 Про», размах крыльев этой модели составляет 5 метров. Он может развивать скорость до 150 км/час, а время в пути может достигать семи часов.

Глава Дагестана Сергей Меликов не подтвердил информацию о сбитом дроне. «На территории Дагестана беспилотники НЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ», — сообщил он в соцсетях.

Тем не менее, все органы власти в республике, в том числе силовые, продолжат работать в особом режиме, заверил Мелихов.

«Будьте бдительны, но не участвуйте в распространении фейков и не сейте панику. Доверяйте только официальным источникам информации, которые будут сообщать о любом изменении ситуации», — отметил глава Дагестана.

Другие регионы

Российские силы ПВО также пресекли несколько попыток Киева атаковать Белгородскую область c применением БПЛА самолетного типа. Первы украинский дрон сбили над территорией Белгородской области около около 14.00 мск, второй – в 15:40 мск.

Ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Какой именно объект — власти не уточняют.

«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Кроме того, два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один уничтожен над территорией Брянской области, один уничтожен над территорией Тульской области, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть дронов перехвачены над территорией Кубани.

Кроме того, в акватории Черного моря ночью уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.