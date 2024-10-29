МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за ситуации на Нарве

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту в связи с несогласием с позицией РФ по прохождению границы по фарватеру реки Нарвы. Об этом сообщает ТАСС.

Портал ERR сообщил, что временного поверенного вызвали из-за снятия пограничных буев на Нарве российской стороной в мае.

«В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва», — говорится в заявлении эстонского министерства.

Там утверждают, что Россия якобы отказалась измерять дно реки для уточнения ее фарватера.

Фарватер — часть водного пространства, достаточно глубокая для прохода судов и являющаяся судоходным путем.

Значительная часть границ России с Эстонией — водные. Они проходят по фарватеру реки Нарвы и Чудскому озеру. Современная граница разделила города Нарва (Эстония) и Ивангород, которые в советское время представляли единую агломерацию. Оба города имеют преимущественно русскоязычное население.

В мае российские пограничники демонтировали 24 из 50 установленных плавучих знаков на Нарве, часть из них относилась к спорным. В МИД Эстонии назвали инцидент «провокацией» и вызвали временного поверенного в делах РФ.

Ранее Эстония захотела перекрыть Финский залив из-за «российской угрозы».