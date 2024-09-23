Эстония хочет перекрыть Финский залив из-за «российской угрозы»

Эстония и Финляндия все сильнее углубляют военное сотрудничество и готовятся к перекрытию Финского залива на случай «угрозы со стороны России». Об этом в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

«Морская оборона — это та сфера, где сотрудничество между Финляндией и Эстонией будет углубляться, и, возможно, мы сможем выработать более конкретные планы, как в случае необходимости полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — сказал министр.

По его словам, перекрытие Финского залива зависит от ситуации в сфере стратегической безопасности. При этом Мерило не уточнил, есть ли у Эстонии и Финляндии готовый план того, как действовать в такой ситуации.

О возможном закрытии Балтийского моря для РФ еще в октябре прошлого года высказывался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Тогда он заявил, что перекрыть море для прохода российских судов могут, если будет доказана причастность Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector.

В Кремле в ответ предложили вспомнить о терактах на «Северных потоках» и спросили, что нужно будет делать с Балтийским морем, когда вскроется правда об их организаторах.

Ранее заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов заявил о бессмысленности угрозы закрытия Балтийского моря для России.