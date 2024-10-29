Песков заявил, что у России нет желания вмешиваться во внутренние дела Грузии

Россия не имеет никакого желания вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом, отвечая на вопрос о недавних парламентских выборах в этой стране, на брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«На выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса. Конечно, мы никоим образом не имеем права, желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии и никогда это не делали», — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что «совершенно менторские заявления, которые идут из США, из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству», не заметить невозможно.

«Это, конечно, совершенно отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», — сказал Песков.

Поводом для комментария стало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он сделал по итогам официальной встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. По словам Орбана, «грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину».

Ранее президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.