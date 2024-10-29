Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что у России нет желания вмешиваться во внутренние дела Грузии

Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Россия не имеет никакого желания вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом, отвечая на вопрос о недавних парламентских выборах в этой стране, на брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«На выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса. Конечно, мы никоим образом не имеем права, желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии и никогда это не делали», — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что «совершенно менторские заявления, которые идут из США, из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству», не заметить невозможно.

«Это, конечно, совершенно отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», — сказал Песков.

Поводом для комментария стало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он сделал по итогам официальной встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. По словам Орбана, «грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину».

Ранее президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами