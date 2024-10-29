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В Кремле прокомментировали сведения о подготовке госпереворота в Грузии

Песков: РФ обеспокоена ультиматумами ЕС и США в адрес руководства Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, также он прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке госпереворота в республике.

«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — сказал представитель Кремля.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов.

Выборы состоялись 26 октября. Победила находящаяся у власти уже 12 лет правящая партия «Грузинская мечта», набрав 54,3% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Позднее ТАСС сообщил, что Украина якобы собирает боевиков из числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии.

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.

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