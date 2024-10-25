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ТАСС узнал о планах Украины организовать беспорядки в Грузии

ТАСС: Украина собирает боевиков для организации беспорядков в Грузии

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Zurab Tsertsvadze/AP

Украина собирает боевиков из числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, якобы подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников.

Отмечается, что речь идет об ответе на запрос главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Днепропетровской области. Согласно этому документу, национальная полиция региона ищет этнических грузин, проживающих на территории республики, в том числе действующих и бывших боевиков группировки «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как утверждает ТАСС, в рамках выполнения запроса управления СБУ в Днепропетровской области нацполиция своим письмом уведомила, что провела комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии на украинской территории.

Информированный источник сообщил агентству, что этот документ подтверждает подготовку Украиной беспорядков в Грузии. По его словам, сейчас большая часть выявленных полицией грузин находятся в рядах ВСУ. Утверждается, что в соответствии с интересами СБУ для категорий иностранцев созданы условия для привлечения к административной или криминальной ответственности, в частности на них оказывают влияние через родственников и шантаж путем угроз уголовной и административной ответственностью.

Кроме того, по данным ТАСС, силовиками Украины установлен круг лиц, готовых выехать на территорию Грузии.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

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