Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии разморозили часть средств РФ ради оплаты налогов

МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии повторно сделало исключение из санкций для Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, разрешив оплату налогов и коммунальных платежей. Об этом сообщает финское издание Talouselämä.

Сообщается, что использовать замороженные средства на банковском счете РЦНК разрешили еще в мае.

«Санкционные правила Совета ЕС позволяют в ограниченных ситуациях предоставить исключение для разблокирования замороженных средств, например для уплаты налогов и коммунальных платежей», — сообщил источник.

Российский центр науки стоит в столице Финляндии еще с советских времен.

Дом был построен в 1957 году как здание средней школы. Центр был торжественно открыт в 1977 году при участии председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и президента Финляндии Урхо Кекконена. Работа центра продолжается и до наших времен.

До этого сообщалось, что Финляндия устанавливает на границе с РФ бытовки для собеседований с просителями убежища.

Ранее в Финляндии рекордно подорожала древесина из-за антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами