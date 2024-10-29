Парламент Грузии планируют созвать при любых обстоятельствах

Парламент Грузии нового созыва планирует собраться, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит первое заседание. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Это не имеет значения, на десятый день (после официального подведения итогов выборов. — Прим. «Газеты.Ru») парламент будет обязан собраться. Поэтому, если она не назначит, парламент все равно соберется», — сказал он.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.