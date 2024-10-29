Депутат Рады назвал жалкими слова Зеленского в адрес Гутерриша

Осуждения и угрозы в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша со стороны президента Украины Владимира Зеленского выглядят жалко, такие действия вредят имиджу страны. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, любая угроза должна иметь последствия, в противном случае в какой-то момент такие угрозы перестают восприниматься всерьез, а потом к ним относятся «как к раздражающему гавканью из-под лавки».

В дальнейшем это «гавканье» трансформируется в отношение ко всей стране, от которой все устали и хотят отмахнуться при первом же возможности, написал Дубинский.

24 октября Зеленский заявил, что «некоторые функционеры» ООН (Антониу Гутерриш. — «Газета.Ru») отдали предпочтение «соблазнам в Казани», посетив саммит БРИКС.

До этого на украинском портале «Миротворец» появилась карточка генсека ООН. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.

Ранее в Госудуме заявили о «бессильной злобе» Зеленского.