Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на хамство Зеленского в адрес Гутерриша

Депутат ГД Белик: слова Зеленского в адрес ООН говорят о его бессилии

close
Johanna Geron/Reuters

Член комитета Государственной думы РФ Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после его поездки на саммит БРИКС в Казань. По мнению парламентария, заявления президента Украины свидетельствуют о его бессильной злобе.

«Это очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Масштаб и значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведенное летом в Швейцарии, оказалось провальным», — сказал Белик.

Он также обратил внимание, что Гутерриш в Казани «говорил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине», однако Зеленский предпочел «пропустить это мимо ушей».

Накануне Зеленский заявил, что «некоторые функционеры» ООН (Антониу Гутерриш — «Газета.Ru») отдали предпочтение «соблазнам в Казани», посетив саммит БРИКС.

До этого на украинском портале «Миротворец» появилась карточка генсека ООН. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.

Ранее Израиль признал Гутерриша персоной нон-грата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами