Некоторые функционеры ООН отдали предпочтение «соблазнам в Казани», посетив саммит БРИКС в этом городе. Так украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал посещение генсеком ООН Антониу Гутерришем саммита организации в Казани, передает «РБК-Украина».

«Мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации. Хоть даже некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани», — отметил он.

Зеленский добавил, что в мире нормы международного права имеют и будут иметь значение.

До этого на украинском портале «Миротворец» появилась карточка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.

Сообщалось также, что Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани.

Ранее стало известно о давлении на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС.