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Захарова высмеяла «нейтральность» американских газет на выборах в США

Захарова: СМИ США не хотят поддерживать Трампа и Харрис, называя их российскими

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Целый ряд американских средств массовой информации отказались отдать предпочтение тому или иному кандидату на пост президента США в преддверии выборов, поскольку как кандидат от республиканцев Дональд Трамп, так и его оппонент Камала Харрис являются «пророссийскими». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, американские СМИ в течение уже десяти лет придумывают небылицы о якобы связях республиканца Трампа с Россией. При этом кандидатуру Харрис обещал поддержать президент РФ Владимир Путин, иронично добавила официальный представитель МИД.

Американские медиа таким образом сами загнали себя в тупик, отметила Захарова.

До этого общенациональная газета USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах вслед за другими крупными изданиями.

The Washington Post и Los Angeles Times также отказались поддержать кандидатов на президентских выборах. После этого стало известно, что WP с массовым оттоком подписчиков — к 28 октября более 200 тысяч пользователей отменили свои цифровые подписки на издание.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.

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