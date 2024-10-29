Захарова высмеяла «нейтральность» американских газет на выборах в США

Целый ряд американских средств массовой информации отказались отдать предпочтение тому или иному кандидату на пост президента США в преддверии выборов, поскольку как кандидат от республиканцев Дональд Трамп, так и его оппонент Камала Харрис являются «пророссийскими». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, американские СМИ в течение уже десяти лет придумывают небылицы о якобы связях республиканца Трампа с Россией. При этом кандидатуру Харрис обещал поддержать президент РФ Владимир Путин, иронично добавила официальный представитель МИД.

Американские медиа таким образом сами загнали себя в тупик, отметила Захарова.

До этого общенациональная газета USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах вслед за другими крупными изданиями.

The Washington Post и Los Angeles Times также отказались поддержать кандидатов на президентских выборах. После этого стало известно, что WP с массовым оттоком подписчиков — к 28 октября более 200 тысяч пользователей отменили свои цифровые подписки на издание.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.