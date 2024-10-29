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Общенациональная газета США отказалась поддерживать кандидатов на выборах

Fox News: USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на выборах

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Daniel Tsang/Global Look Press

Общенациональная газета USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах вслед за другими крупными изданиями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне», — заявила в эфире представитель газеты Ларк-Мари Антон.

Она добавила, что более 200 отделений холдинга предоставляют по всем Соединенным Штатам «важные факты и достоверную информацию». При этом Антон заявила, что будущее США решается сейчас на местном уровне, при подготовке выборов непосредственно в штатах.

До этого The Washington Post и Los Angeles Times отказались поддержать кандидатов на президентских выборах. После этого стало известно, что WP с массовым оттоком подписчиков — к 28 октября более 200 тысяч пользователей отменили свои цифровые подписки на издание.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.

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