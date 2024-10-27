Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах она «гарантированно» втянет страну в третью мировую войну, продолжив агрессивную риторику. Его слова приводит The Hill.

«Сделать ее президентом означало бы рискнуть жизнями миллионов людей. Она гарантированно ввергнет нас в Третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна, чтобы выполнять эту работу», — заявил Трамп.

По его словам, в случае победы кандидата от Демократической партии «сыновья и дочери людей в конечном итоге будут призваны воевать на войну в стране, о которой никогда не слышали».

Накануне Дональд Трамп обвинил свою соперницу Камалу Харрис в «проведении вечеринки», имея в виду ее предвыборное мероприятие с певицей Бейонсе, на фоне удара Израиля по Ирану. По его словам, действующее правительство США не предприняло никаких действий, поскольку «Джо Байден спит, а Камала на танцевальной вечеринке с Бейонсе».

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».