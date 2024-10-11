Прокуратура просит арестовать бывшего президента Боливии

В Боливии прокуратура департамента Тариха добивается получения ордера на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, поскольку он не явился на допрос. Об этом пишет газета El Deber.

«Мы уже работаем над тем, чтобы в соответствии с законом получить ордер на арест <...> Мы приступили к составлению протокола о неявке, не нарушая никаких прав, была вызвана общественная защита, и новая комиссия прокуроров проведет соответствующие действия», — подчеркнула местный прокурор Сандра Гутьеррес.

Планировалось, что экс-президент предстанет перед прокуратурой для дачи показаний 10 октября.

4 октября министр юстиции Боливии Сесар Силес сообщал, что в отношении Моралеса было начато расследование по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. По его словам, боливийское правосудие «с возмущением узнало о преступлениях, которые оставались безнаказанными» в течение восьми лет. Министр пояснил, что он имеет в виду девушку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет.

Сам Моралес отверг все выдвинутые против него обвинения, связав их со своей политической деятельностью. По его словам, все неолиберальные правительства преследовали его и пытались посадить в тюрьму.

Ранее сообщалось о намерении Моралеса вновь участвовать в выборах.