Экс-президент Боливии сообщил о покушении на себя

Бывший президент Боливии Эво Моралес опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором его машину обстреливают, когда сам политик находится внутри.

На записи можно услышать звуки выстрелов. Пассажиры наклоняются вперед, пытаясь обезопасить себя. На лобовом стекле видны следы от пуль.

«Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства», — прокомментировал экс-президент.

В начале октября в отношении Моралеса было начато расследование по обвинению его в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, девушка была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет, после этого она родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится экс-президент. Сам Моралес отверг все выдвинутые против него обвинения, связав их со своей политической деятельностью. По его словам, все неолиберальные правительства преследовали его и пытались посадить в тюрьму. В 2025 году он планирует бороться за пост президента страны. Полиция страны вызвала политика на допрос по делу об изнасиловании, но он на него не явился.

27 октября власти Боливии предупредили международное сообщество о том, что Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране. МИД страны уточнил, что действия по дестабилизации усилились в последние 13 дней. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Кадырова.