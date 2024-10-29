Трамп назвал фашисткой Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал фашисткой вице-президента и кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, которая так же высказывалась о политике. Его слова передает РИА Новости.

По словам Трампа, его соперница в президентской гонке называет более половины страны врагами, фашистами и нацистами.

«Но она является фашисткой. Окей? Она — фашистка», — сказал он во время выступления перед сторонниками в Атланте.

Ранее Харрис в прямом эфире телеканала CNN назвала Трампа фашистом. По ее словам, несколько человек, работавших в администрации бывшего президента, заявили, что он является «непригодным и опасным», а также с презрением относится к конституции США.

Трамп в ответ на это заявил, что вице-президент США оскорбляет его, потому что осознает свой проигрыш.

Газета The New York Times писала, что комитет политических действий в поддержку кандидата от Демократической партии Future Forward «выражает обеспокоенность» по поводу ее внимания на «Трампе и фашизме».

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».